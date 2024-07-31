Şarkıcı İpek Açar ve ailesi koronavirüse yakalandı
Şarkıcı Kayahan'dan sonra hayatını Alper Kömürcü ile birleştiren İpek Açar ve ailesi hastanelik oldu. Ünlü çift, çıkan test sonuçlarının ardından ailece koronavirüse yakalandıklarını öğrendi.
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Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar, 2019 yılında Alper Kömürcü ile nikah masasına oturmuştu.
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Çift daha sonra Bodrum'da yaşamaya karar vermişti. 47 yaşında ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan sanatçı İpek Açar'dan son olarak üzen haber geldi.
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Ateş ve öksürük ile başlayan rahatsızlıklarını önce klima çarpması olarak düşünen ünlü çift, hastaneye başvurdu.
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Ünlü çift, çıkan test sonuçlarının ardından ailece koronavirüse yakalandıklarını öğrendi.