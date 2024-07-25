Şarkıcı İzel'den özel hayatına dair açıklama: "Hakan Verbiç'le hiçbir zaman sevgili olmadık, konu kapansın"

İzel aşk haberlerine isyan edip şu notu düştü:

Sevgili medya ,magazin severler ve benim canım IZEL AILEM ,Bu @hakanverbic ile sevgili haberleri ,malesef olmadığımızı söylememize ragmen hep Sevgili olarak çıktı. Biz artık bunalmaya başladık ve bu durum arkadaslığımızıda etkiliyor. Rahat hissedemiyoruz. Biz hiç bir zaman Sevgili olmadik.Su anda da degiliz ,gelecekte de olmayacağız. Bir roportajda benden genc olabilir ama mantık cercevesinde demistim. Aradaki 20 yaş pek bu tabire uymuyor. O benim kardesim gibidir. İzin verin bu konu bir kapansın. Bu konularda açıklama yapmayı bile kendime yakıştırmıyorum ama mecbur kaldım. Biz şarkılarla gecirelim güzel günlerimizi. Sevgiler. Kalbinizden öpüyorum"