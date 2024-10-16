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Şarkıcı Karsu Dönmez, hamile olduğunu duyurdu: "Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz"
3 ay önce Hollandalı Mike Schrama ile evlenen müzisyen Karsu Dönmez, hamile olduğunu açıkladı
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Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu Dönmez (32), Mike Schrama ile Temmuz ayında dünayevine girmişti.
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Karsu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hamile olduğunu duyurdu.
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Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Kalplerimiz aşkla dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek!"
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Bu müjdeli haberin ardından, şarkıcının takipçileri ve arkadaşları gönderinin altına tebrik mesajları yazdı.