Şarkıcı Karsu Dönmez, hamile olduğunu duyurdu: "Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz"

3 ay önce Hollandalı Mike Schrama ile evlenen müzisyen Karsu Dönmez, hamile olduğunu açıkladı

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Şarkıcı Karsu Dönmez, hamile olduğunu duyurdu: "Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz" - Resim : 1

Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu Dönmez (32), Mike Schrama ile Temmuz ayında dünayevine girmişti. 

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Şarkıcı Karsu Dönmez, hamile olduğunu duyurdu: "Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz" - Resim : 2

Karsu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hamile olduğunu duyurdu. 

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Şarkıcı Karsu Dönmez, hamile olduğunu duyurdu: "Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz" - Resim : 3

Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kalplerimiz aşkla dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek!"

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Şarkıcı Karsu Dönmez, hamile olduğunu duyurdu: "Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz" - Resim : 4

Bu müjdeli haberin ardından, şarkıcının takipçileri ve arkadaşları gönderinin altına tebrik mesajları yazdı. 