Şarkıcı Karsu Dönmez ile Mike Schrama evlendi! İşte düğünden kareler
Şarkıcı Karsu Dönmez, Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile nikah masasına oturdu. Dönmez, açık havada gerçekleşen törenden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Şarkıcı Karsu Dönmez, 2022'nin eylül ayında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama'nın evlenme teklifi kabul etmişti.
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Kısa bir süre önce bekarlığa veda partisi ve kına gecesi yapan Karsu Dönmez, nikah masasına oturdu.
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Düğününde evinden davul ve zurna eşliğinde çıkan Karsu, Hollandalı sevgilisiyle karşılıklı oynamayı da ihmal etmedi.
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Düğün için iki farklı gelinlik tercih eden ünlü şarkıcı, düğünden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Dönmez'in gelinlik tercihleri çok beğenildi.