Şarkıcı Simge'den Icardi itirafı: Hayranı oldum!

Ünlü şarkıcı Simge'nin, "Aşkın Olayım" şarkısı adeta Galatasaray'ın ünlü futbolcusu Mauro Icardi ile özdeşleşti. Noluyo Ya? adlı programa konuk olan şarkıcı, çok konuşulan şarkı ile ilgili açıklamada bulundu.

"ARTIK AKLIMA ICARDİ VE ATTIĞI GOLLER GELİYOR"

Simge, "Aşkın Olayım şarkısında duygularım karışık. Beşiktaşlıyım ama müzisyenim de. Beşiktaşlı Simge olarak 'Niye bizim tribünde çalmadı' dedim. Şarkım çaldığı için Icardi'nin gollerini görmeye başladım ve hayranı oldum. Efsane oynuyor gerçekten" dedi. Şarkıcı "Aşkın Olayım şarkısını söylediğimde artık aklıma Icardi ve attığı goller geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Bu artık Icardi'nin şarkısı" dedi.

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