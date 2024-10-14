Şarkıcı Zeynep Bastık, ameliyat oldu! Hastaneden fotoğraf paylaştı
Şarkıcı Zeynep Bastık burun ameliyatı oldu. Bastık hastane odasından ameliyat sonrası paylaşım yaptı.
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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, bir süredir Survivor'un eski yarışmacılarından Serkay Tütüncü ile aşk yaşıyor.
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Serkay Tütüncü ile mutlu bir beraberlik sürdüren Zeynep Bastık'tan hayranlarını korkutan bir paylaşım geldi.
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Daha önce burnunda nefes alıp vermede sorun yaşadığını söyleyen şarkıcı Zeynep Bastık, ameliyat oldu.
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Ameliyat sonrası sağlık durumu hakkında bilgi veren Zeynep Bastık; "Artık ben de sağlıklı insanlar gibi nefes alacağım. Sonunda deviasyon ameliyatımı oldum" ifadelerini kullandı.