Şarkıcı Zeynep Bastık, ameliyat oldu! Hastaneden fotoğraf paylaştı

Şarkıcı Zeynep Bastık burun ameliyatı oldu. Bastık hastane odasından ameliyat sonrası paylaşım yaptı.

Elele Online

Elele Online
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Şarkıcı Zeynep Bastık, ameliyat oldu! Hastaneden fotoğraf paylaştı - Resim : 1

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, bir süredir Survivor'un eski yarışmacılarından Serkay Tütüncü ile aşk yaşıyor.

 

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Şarkıcı Zeynep Bastık, ameliyat oldu! Hastaneden fotoğraf paylaştı - Resim : 2

Serkay Tütüncü ile mutlu bir beraberlik sürdüren Zeynep Bastık'tan hayranlarını korkutan bir paylaşım geldi.

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Şarkıcı Zeynep Bastık, ameliyat oldu! Hastaneden fotoğraf paylaştı - Resim : 3

Daha önce burnunda nefes alıp vermede sorun yaşadığını söyleyen şarkıcı Zeynep Bastık, ameliyat oldu. 

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Şarkıcı Zeynep Bastık, ameliyat oldu! Hastaneden fotoğraf paylaştı - Resim : 4

Ameliyat sonrası sağlık durumu hakkında bilgi veren Zeynep Bastık; "Artık ben de sağlıklı insanlar gibi nefes alacağım. Sonunda deviasyon ameliyatımı oldum" ifadelerini kullandı.