Şarkılarıyla 2000'lere damga vurmuştu! Murat Başaran mütevazi evinin kapılarını ilk kez açtı
2000'li yıllara "Nankör" şarkısıyla bir döneme damga vuran Murat Başaran, son olarak 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına konuk oldu. Ünlü şarkıcının gösterişten uzak, mütevazı evini görenler ise oldukça şaşkınlık yaşadı.
Murat Başaran, özel hayatının kapılarını ilk kez araladı. Ünlü şarkıcı, eşi Ayten Hanım ile yaşadığı, üç oda ve bir salondan oluşan sıcak yuvasını 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programı aracılığıyla hayranlarına gezdirdi.
Salona adım atar atmaz, oldukça şık, gri bir köşe koltuk dikkat çekiyor. Bu koltuğu, pastel tonlarındaki berjerler estetik bir uyumla tamamlıyor.
Karşı duvarda yer alan televizyon ünitesi, bembeyaz rengiyle mobilyaları bütünlerken, bir yanı kitaplık diğer yanı ise Murat Başaran'ın başarı dolu kariyerini simgeleyen ödüllerle dolu.
Anlaşılan o ki, bu güzel çift yeşile ayrı bir düşkünlük besliyor; zira salonun çeşitli noktalarından çiçek kokuları yükseliyor. Salonun tam ortasında yer alan cam sehpa da mekanın zarif detayları arasında yer alıyor.