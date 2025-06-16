Şarkılarıyla 2000'lere damga vurmuştu! Murat Başaran mütevazi evinin kapılarını ilk kez açtı

Murat Başaran, özel hayatının kapılarını ilk kez araladı. Ünlü şarkıcı, eşi Ayten Hanım ile yaşadığı, üç oda ve bir salondan oluşan sıcak yuvasını 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programı aracılığıyla hayranlarına gezdirdi.