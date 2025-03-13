Sarp Levendoğlu yeni hayatını paylaştı: Hortumla duş aldı

Levendoğlu, "45 yaşındayım ve daha sağlıklı bir yaşam için buradayım. Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik yok, istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bu, gerçekten büyük bir lüks. Magazinle alakam yok. Bazı insanlar kendini göstermek ister, bazıları ise izole bir hayat yaşamayı tercih eder. Datça'da şöhretin pek bir önemi yok.'' demişti.