Sarp Levendoğlu yeni hayatını paylaştı: Hortumla duş aldı
İstanbul'u terk edip Datça'da yaşamaya başlayan oyuncu Sarp Levendoğlu, bu kez hortumla yıkandığı anları yayınladı.
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Emret Komutanım, Gecenin Ucunda, Savaşçı, Küçük Ağa gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan Sarp Levendoğlu, İstanbul'u terk ederek Datça'ya yerleşmişti.
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Rüzgar sörfü tutkusu olduğu bilinen Sarp Levendoğlu'nun yeni yaşam tarzı çok konulmuştu.
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Levendoğlu, "45 yaşındayım ve daha sağlıklı bir yaşam için buradayım. Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik yok, istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bu, gerçekten büyük bir lüks. Magazinle alakam yok. Bazı insanlar kendini göstermek ister, bazıları ise izole bir hayat yaşamayı tercih eder. Datça'da şöhretin pek bir önemi yok.'' demişti.
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Sarp Levendoğlu son olarak ise serin havada hortumla duş aldığı anları yayınladı.