Şaşırtan iddia! Emre Altuğ, Yalı Çapkını'na geri dönebilir

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Yalı Çapkını'nın 71. bölümünde Orhan ve Ferit arasındaki duygusal baba-oğul konuşmaları dikkat çekti. Fragmanda Orhan'ın, Halis Ağa'nın önüne geçerek vurulduğu sahne, izleyicileri merak içinde bıraktı.
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Emre Altuğ'un hayat verdiği Orhan Korkan karakteri rol icabı ölerek diziye veda edeceği gündeme gelmişti.
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“Yalı Çapkını” dizisinde senaryo gereği ölen ve daha sonra pasta keserek ekibe veda eden Emre Altuğ’la ilgili şaşırtıcı bir gelişme yaşandı.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı iddialara göre Altuğ aslında ekibe veda etmedi, ters köşe yapılarak öldü gibi gösterildi.