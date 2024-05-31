Şaşırtan iddia! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı?
Uzun süredir aşkları devam eden ve bu yaz evlenecekleri konuşulan oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım hakkında bir iddia ortaya atıldı. Çiftin bir süre önce ayrıldığı iddia edildi.
1 / 7
Güzel oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin Haziran ayında evlenecekleri haberleri basına yansımıştı.
2 / 7
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Yaklaşık üç yıldır birlikte olan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin, ilişkilerine son vererek ayrıldığı iddia edildi.
3 / 7
Gözler şimdi iki oyuncuya çevrildi. Gerçekten ayrıldılar mı, ayrıldılar ise aşıkların tekrar barışacak mı? Önümüzdeki günler gösterecek...
4 / 7