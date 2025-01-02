Şebnem Dönmez yeni sevgilisini ilk kez paylaştı
Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez'in sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı. Çift son karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.
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Medcezir, Aslı ile Kerem, Yasak Elma ve son olarak Kızılcık Şerbeti'nde ekran karşısına çıkan Şebnem Dönmez, 10 yıldır aşk hayatına kimseyi almadığını açıklamıştı.
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Ancak Dönmez, "Eskiden gölge taraflarım ortaya çıktığında karşımdaki insandan saklamaya çalışıyordum. 10 yıldır bekardım ve bir standardım vardı. Biri onu kırdı" demişti.
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Erkek arkadaşını sır gibi saklayan 50 yaşındaki Şebnem Dönmez, sevgilisini ilk kez paylaştı. Şebnem Dönmez'in sevgilisinin Mehmet Yaygın olduğu ortaya çıktı.
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İŞTE DÖNMEZ'İN SEVGİLİSİ
Yeni yıl coşkusunu sevgilisi Mehmet Yaygın ile paylaşan Dönmez, mutluluk pozuna "İyi seneler" notunu düştü.