Seda Bakan: Anne olduktan sonra hayatım çok değişti

Oyuncular arasında son yıllarda tercih edilen estetik operasyonları ile ilgili düşünceleri sorulan Bakan, şu ifadeleri kullandı:

Kim nasıl istiyorsa öyle yapsın, nasıl mutlu olacaklarsa öyle olsun. Mimiklerinin etkilendiği konusunda bir şey söylemek istemem ama yediren de var yedirmeyen de var, erkekler de yaptırsın bir taraf yaptırıp diğer tarafın eksik kalması olmaz, yazık değil mi?