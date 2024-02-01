Seda Bakan: Anne olduktan sonra hayatım çok değişti
2014'te Ali Erel ile evlenen, Leyla ve Ela adında iki kızı olan Seda Bakan, çocuklarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Bakan "Anne olduktan sonra hayatım çok değişti" dedi.
Oyuncu Seda Bakan, 2014 yılında Ali Erel ile nikâh masasına oturmuş, 2019'da kızı Leyla'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı. Bakan, 2022 yılının eylül ayında ise Ela adını verdiği ikinci bebeğini kucağına almıştı.
38 yaşındaki Bakan, önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle konuşan ünlü isim, "Yurtdışında tatildeydik. Leyla için gittik, kızımızın okul arkadaşlarıyla güzel bir tatil yaptık ama çocuklarla çok zor oluyor. Yardımcımı götürmedim, her şeyiyle ben ilgilendim" dedi.
"ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ HAYATIMDA"
Çocuklu hayatının gayet güzel geçtiğini söyleyen oyuncu, "Çok şey değişti hayatımda onlardan sonra. Mesela daha çok hasta oluyoruz, okuldaki bütün hastalıkları eve geliyor. Küçük kızımız Ela çok yaramaz arkadaşlar, anlatamam size. Çok fena... Düz duvara tırmanıyor, böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben de, eşim de çocukluk yıllarında çok yaramazmışız, bize çekmişler" diye konuştu.
Oyuncular arasında son yıllarda tercih edilen estetik operasyonları ile ilgili düşünceleri sorulan Bakan, şu ifadeleri kullandı:
Kim nasıl istiyorsa öyle yapsın, nasıl mutlu olacaklarsa öyle olsun. Mimiklerinin etkilendiği konusunda bir şey söylemek istemem ama yediren de var yedirmeyen de var, erkekler de yaptırsın bir taraf yaptırıp diğer tarafın eksik kalması olmaz, yazık değil mi?