Seda Bakan: Devir ekonomi devri, aldığım şeyi 3 sene giyerim
Daha önce 'Behzat Ç.', 'Kardeş Payı', 'Mucize Doktor' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Seda Bakan, önceki akşam ‘Büyük Aşıkların Sonuncusu’ oyununun galasına katıldı. Muhabirlerle bir araya gelen ünlü isim, alışveriş alışkanlıklarından bahsetti.
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Murat Cemcir ve Yasemin Kay Allen'ın başrollerini paylaştığı "Büyük Aşıkların Sonuncusu" adlı oyunun galası dün akşam Uniq'te gerçekleşti. Galaya Seda Bakan da katıldı ve muhabirlerle sohbet etti.
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"ALDIĞIM ŞEYİ 2-3 SENE GİYERİM"
Alışveriş alışkanlıklarında da bahseden ünlü isim, "Yeni bir şey almam, pahalı eşya da alırım, öyle bir ayrımım yok. Ama aldığım eşyayı da 2-3 sene giyerim. Devir ekonomi devri" ifadelerini kullandı.
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Özel okul fiyatlarından yakınan oyuncu; özel okul fiyatları almış başını gitmiş, sanki çocuklar anaokulu değil tıp okuyorlar. Kim kime ne yedirirse..." şeklinde konuştu.
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Seda Bakan, 2019 yılında müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, Ela ve Leyla’yla evliliklerini taçlandırmıştı.