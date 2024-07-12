Seda Bakan ve Hadise başrollü 'Esas Oğlan' dizisinden ilk tanıtım
Hadise ve Seda Bakan’ın başrolünde olduğu GAIN dizisi 'Esas Oğlan'ın çekimleri başladı. Ünlü şarkıcı Hadise'nin ilk dizi projesi Esas Oğlan'ın ilk tanıtımı yayınlandı.
Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ı bir araya getiren 'Esas Oğlan' dizisinin çekimleri başladı. Birçok ünlü ismin de konuk oyuncu olarak yer alacağı diziden ilk tanıtım yayınlandı.
BKM yapımı 'Esas Oğlan'ı Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk birlikte kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.
Dizinin konusu şöyle:
Oyuncu Ceren (Hadise) iflah olmaz bir romantik; risk analisti Selma (Seda Bakan) da insanı yoracak kadar gerçekçi biridir. Ceren’in doğru erkeği bulmak için mantıklı düşünmeye, Selma’nın ise duygularını serbest bırakmaya ihtiyacı vardır. İlişkilere bambaşka açılardan bakan ve zıt karakterde olan bu iki kadın bir karar verir ve hikaye işte tam bu noktada başlar.
Çekimlerine başlanan 'Esas Oğlan' dizisi, yakında sadece GAİN’de izleyiciyle buluşacak.