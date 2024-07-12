Seda Bakan ve Hadise başrollü 'Esas Oğlan' dizisinden ilk tanıtım

Dizinin konusu şöyle:

Oyuncu Ceren (Hadise) iflah olmaz bir romantik; risk analisti Selma (Seda Bakan) da insanı yoracak kadar gerçekçi biridir. Ceren’in doğru erkeği bulmak için mantıklı düşünmeye, Selma’nın ise duygularını serbest bırakmaya ihtiyacı vardır. İlişkilere bambaşka açılardan bakan ve zıt karakterde olan bu iki kadın bir karar verir ve hikaye işte tam bu noktada başlar.