Seda Bakan'dan baby shower'da hediye çıkışı

2019 yılında Leyla'yı, 2022'de de Ela'yı kucağına alan oyuncu ve sunucu Seda Bakan, katıldığı YouTube programında "Ben iki çocuğuma da 40 mevlütü okuttum. Ne o öyle herkesten hediye beklemek! Çok ayıp değil mi? Ben kimseye bana hediye getirin diyemem'' dedi.