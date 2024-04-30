Seda Bakan'dan baby shower'da hediye çıkışı

Önceki gün Berfu Yenenler'in YouTube’daki programına konuk olan Seda Bakan özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

1 / 4
Seda Bakan'dan baby shower'da hediye çıkışı - Resim : 1

2019 yılında Leyla'yı, 2022'de de Ela'yı kucağına alan oyuncu ve sunucu Seda Bakan, katıldığı YouTube programında "Ben iki çocuğuma da 40 mevlütü okuttum. Ne o öyle herkesten hediye beklemek! Çok ayıp değil mi? Ben kimseye bana hediye getirin diyemem'' dedi.

2 / 4
Seda Bakan'dan baby shower'da hediye çıkışı - Resim : 2

''BİZİM KÜLTÜRÜMÜZE AYKIRI''

"Eksikleri ben mi göndereceğim? Bu bir kere bizim kültürümüze aykırı! Gelen zaten eli boş gelmiyor ki. Hediye listesi yapmaya gerek yok, insanlara zülm... Bence ayıp bir şey."

3 / 4
Seda Bakan'dan baby shower'da hediye çıkışı - Resim : 3

"BEN O BALONLARA VERİLEN PARALARA ÜZÜLÜYORUM"

"Baby shower yapacağına git bebeğinin eksiklerini al. Ben o balonlara verilen paralara daha çok üzülüyorum. Cinsiyet partisi de yapmadım." ifadelerini kullandı."

4 / 4
Seda Bakan'dan baby shower'da hediye çıkışı - Resim : 4

Program sunucusu ise baby shower yapmayı mantıklı bulduğunu belirterek "Ben o kültürü hemen sahiplenirim! Çok pahalı! Ama doğru dolulukta gelmesi lazım kişilerin. Baby shower da zaten maliyetli oluyor" dedi.