Seda Bakan'dan baby shower'da hediye çıkışı

2019 yılında Leyla'yı, 2022'de de Ela'yı kucağına alan oyuncu ve sunucu Seda Bakan, katıldığı YouTube programında "Ben iki çocuğuma da 40 mevlütü okuttum. Ne o öyle herkesten hediye beklemek! Çok ayıp değil mi? Ben kimseye bana hediye getirin diyemem'' dedi.
''BİZİM KÜLTÜRÜMÜZE AYKIRI''
"Eksikleri ben mi göndereceğim? Bu bir kere bizim kültürümüze aykırı! Gelen zaten eli boş gelmiyor ki. Hediye listesi yapmaya gerek yok, insanlara zülm... Bence ayıp bir şey."
"BEN O BALONLARA VERİLEN PARALARA ÜZÜLÜYORUM"
"Baby shower yapacağına git bebeğinin eksiklerini al. Ben o balonlara verilen paralara daha çok üzülüyorum. Cinsiyet partisi de yapmadım." ifadelerini kullandı."
Program sunucusu ise baby shower yapmayı mantıklı bulduğunu belirterek "Ben o kültürü hemen sahiplenirim! Çok pahalı! Ama doğru dolulukta gelmesi lazım kişilerin. Baby shower da zaten maliyetli oluyor" dedi.