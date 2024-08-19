Seda Bakan'dan kızı Leyla'nın doğum günü için duygusal paylaşım

'İYİ Kİ ALLAH SENİ BİZE VERDİ'

Bakan, "Leyla canım Leyla’m... İyi ki doğdun, iyi ki Allah seni bize verdi. Hep iyi günler gör ve hep iyiliklerle, iyi insanlarla karşılaş. Allah seni ve kardeşini hep korusun. Seni çok seviyoruz güzel kızım. Hoş geldin 5 yaş" ifadelerini kullandı.