Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı 19. evlilik yıl dönümünü kutladı

1 / 7
Yaprak Dökümü, Romantik Komedi, Menekşe ile Halil, Ezel, Arka Sokaklar, Boynu Bükükler, Son Desten ve Evlat Kokusu gibi projelerde rol alan Sedef Avcı kendisi gibi oyuncu olan Kıvanç Kasabalı ile 2005 yılında dünyaevine girmişti.
2 / 7
Kıvanç Kasabalı ile Can Kasabalı'yı 2013 yılında kucaklarına alarak anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
3 / 7
Sanat dünyasının gözde çiftlerinden olan Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı 19. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından kutladı.
4 / 7
Çifte takipçilerinden "Çok çok güzelsiniz", "Hala ilk günkü gibi genç ve enerjiksiniz", "Çok kaliteli bir çiftsiniz maşallah","En sevdiğim çift" , "Mutluluklar dilerim yakışıyorsunuz" gibi güzel yorumlar geldi.