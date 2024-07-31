Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı 19. evlilik yıl dönümünü kutladı

Yaprak Dökümü, Romantik Komedi, Menekşe ile Halil, Ezel, Arka Sokaklar, Boynu Bükükler, Son Desten ve Evlat Kokusu gibi projelerde rol alan Sedef Avcı kendisi gibi oyuncu olan Kıvanç Kasabalı ile 2005 yılında dünyaevine girmişti.