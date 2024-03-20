Şehirden kaçıp doğaya yerleşen Nil Karaibrahimgil: Gerçekten radikal bir karardı taşınmak, burası benim için bir iyileşme yeri oldu

Uzattığı sakalı ve bastonuyla dikkat çeken 63 yaşındaki Serdar Erener, şehri tehlikeli bulduğunu söyledi: “Biz Aziz Arif açısından bana göre şehirden yeteri kadar uzak değiliz. Tehlike 40 dakika ötede. Şehir eşittir tehlike benim için.” Erener programda böcek sevgisini de anlattı: “Ben küçükken yazlarımızı Akçay’da geçirirdik. Annemin Akçay’da ziraat mühendisi komşusu vardı. Onunla tarlalara gezmeye giderdik, bize böcek gösterirdi. Ben böcek sevgisi edindim o kadından. Böcekleri çok beğeniyorum. Hatta evde sağdan soldan bulduğum böcekler var. Tabiat harikası bence onlar. Duvarda duruyorlar.”