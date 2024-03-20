Şehirden kaçıp doğaya yerleşen Nil Karaibrahimgil: Gerçekten radikal bir karardı taşınmak, burası benim için bir iyileşme yeri oldu
Nil Karaibrahimgil ve Serdar Erener, orman içindeki evlerinin bahçesinde, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in sunduğu “Havadan Sudan Kuştan Sohbetler” adlı YouTube programına konuk oldu. Çift bazı açıklamalarda bulundu.
Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in sunduğu “Havadan Sudan Kuştan Sohbetler” adlı YouTube programının ilk bölümüne Nil Karaibrahimgil-Serdar Erener çifti konuk oldu.
Hürriyet’in aktardığı habere göre bir süre önce şehir merkezinden uzakta, ormana yakın bir eve taşınan çift, bahçelerinde ağırladıkları Tüydeş’e doğayla ilişkilerini anlattı. Nil Karaibrahimgil, “Ben apartman çocuğuydum, burası benim için bir iyileşme yeri oldu. Gerçekten radikal bir karardı taşınmak. En büyük motivasyonum oğlum oldu. Akaretler’de oturuyorduk, 24 saat gürültünün içindeydik. Doğa çocuklara verebileceğimiz en büyük hediye” dedi.
Uzattığı sakalı ve bastonuyla dikkat çeken 63 yaşındaki Serdar Erener, şehri tehlikeli bulduğunu söyledi: “Biz Aziz Arif açısından bana göre şehirden yeteri kadar uzak değiliz. Tehlike 40 dakika ötede. Şehir eşittir tehlike benim için.” Erener programda böcek sevgisini de anlattı: “Ben küçükken yazlarımızı Akçay’da geçirirdik. Annemin Akçay’da ziraat mühendisi komşusu vardı. Onunla tarlalara gezmeye giderdik, bize böcek gösterirdi. Ben böcek sevgisi edindim o kadından. Böcekleri çok beğeniyorum. Hatta evde sağdan soldan bulduğum böcekler var. Tabiat harikası bence onlar. Duvarda duruyorlar.”
Tavus kuşu bizi taciz etti
Serdar Erener, arkadaşlarının hediye ettiği tavus kuşunun saldırısına uğradıklarını da anlattı: “Bir arkadaşımız bize tavus kuşu hediye etti. Üçüncü gün hayvan bize saldırmaya başladı. Meğer bunlar kızınca gidip arabaları falan da çiziyormuş. Tavus kuşu burada bizi taciz etti!”