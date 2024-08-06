Şehirden uzak yemyeşil orman içinde kır evi... Umut Akyürek evinin kapılarını açtı
Evrim Akın bu hafta, ünlü sanatçı Umut Akyürek’in şehirden uzakta yemyeşil orman içindeki tek katlı müstakil kır evine konuk oldu.
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Evrim Akın ile Ev Gezmesi programında Akın, bu hafta Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek’in şehrin gürültüsünden uzakta, orman içinde yer alan müstakil evine konuk oldu.
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Akyürek ve eşinin şehirden bunaldıklarında kaçmak için kullandıkları müstakil evde çardaktan hamağa, barbeküden dinlenme köşelerine kadar birçok detay düşünülmüş
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Sarı tonların hakim olduğu salonda eski zamanları anımsatan klasik mobilyalar tercih edilmiş.
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Topraktan yapılma testiler, kuzine, bakır cezveler de dekorasyondaki yerini almış.