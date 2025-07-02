Selahattin-Lara Paşalı'nın kızları Pera 3 yaşına girdi! "İyi ki doğdun babacım"

Oyuncu Selahattin Paşalı, 2022 yılında Lara Paşalı ile Bodrum’da nikah masasına oturmuş, kısa bir süre sonra da çiftin kızları Leyla Pera dünyaya gelmişti. Minik Pera, 3. yaşına girdi.

Doğum günü vesilesiyle Selahattin Paşalı, eşi ve kızıyla birlikte çekilen bir kareyi sosyal medya hesabında paylaşarak “İyi ki doğdun babacım” notunu düştü. Paylaşım takipçilerden gülümseten yorumlar aldı. Lara Paşalı ise kızı için üst üste fotoğraflar paylaşarak “3” notunu düştü.

Çiftin paylaştığı aile fotoğrafları kısa sürede büyük ilgi gördü. Takipçilerden gelen yorumlar arasında “Güzel aileye sevgiler”, “Bütün güzellikler toplanmış”, “Dünya tatlısı Maşallah Pera”, “Çok güzelsiniz” ve “Anneye benziyor” gibi sevgi dolu ifadeler yer aldı.

Ünlü oyuncu daha önce baba olduktan sonra değişen hayatını anlatmıştı. Paşalı "Çocuğumla çok vakit geçiremiyorum. Hayatta dengeler var. Şimdi anne o yükü alıyor, ben eve para getirmeye çalışıyorum. Benim de evde olduğum zamanlar olacak" demişti.

Gece uykusu konusunda da konuşan Selahattin Paşalı, "Sabah set olduğu için ben başka odada yatmak zorunda kalıyorum. Ama anne perişan" ifadelerini kullanmıştı.