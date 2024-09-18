Selahattin Paşalı başrollü Masumiyet Müzesi dizisi geliyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dokuz bölümlük bir mini dizi olarak planlanan "Masumiyet Müzesi"ni Zeynep Günay Tan yönetecek. Ay Yapım imzalı dizinin senaryosunu Ertan Kurtulan’ın yazdığı ve senaryoda, Orhan Pamuk'un onaylamadığı hiçbir değişikliğin yapılamadığı da bildiriliyor.