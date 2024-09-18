Selahattin Paşalı başrollü Masumiyet Müzesi dizisi geliyor
Orhan Pamuk'un eserinden Netflix'e dizi olarak uyarlanacak Masumiyet Müzesi'nin kadrosu netleşmeye başladı. "Masumiyet Müzesi" dizisinin başrolünde "Kemal" karakteriyle Selahattin Paşalı yer alacak.
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk'un 2008 tarihli "Masumiyet Müzesi" romanı Netflix tarafından diziye uyarlanıyor.
Yaklaşık dört yıl önce, Amazon Prime Video'nun bu romanı dizi olarak ekranlara taşıyacağı iddia edilmişti. O dönemde başka yayıncıların da romanı ekrana taşımakla ilgilendiği biliniyordu. Aradan geçen sürenin ardından tekrar şekillenen proje şimdi Netflix için hazırlanıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dokuz bölümlük bir mini dizi olarak planlanan "Masumiyet Müzesi"ni Zeynep Günay Tan yönetecek. Ay Yapım imzalı dizinin senaryosunu Ertan Kurtulan’ın yazdığı ve senaryoda, Orhan Pamuk'un onaylamadığı hiçbir değişikliğin yapılamadığı da bildiriliyor.
Romanın ana kahramanı olan Kemal'i dizide Selahattin Paşalı canlandıracak. Kemal'in şehvetli bir aşk yaşadığı Füsun karakterine genç oyuncu Eylül Lize Kandemir hayat verirken, Kemal'in nişanlısını ise Oya Unustası canlandıracak.