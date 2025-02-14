Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin: Dört nala sevdim seni...
Ünlü sanatçı ve bestekâr Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile Miss Turkey 2015'te Türkiye güzeli seçilen Ecem Çırpan'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor.
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Şubat 2021'den beri birlikte olan Lider Şahin ile Miss Turkey 2015'te Türkiye güzeli Ecem Çırpan, ilişkilerinin dördüncü yıl dönümünde roamntik paylaşımda bulundular.
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Instagram hesabından Ecem Çırpan ile romantik pozlarını yayınlayan Şahin, 'Dörtnala sevdim seni… #12022021' notunu düştü.
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"HİÇ KİMSE BİLEMEZ BENİ SENİN BİLDİĞİN KADAR"
Sosyal medyada sevgilisiyle pozlarına yer veren tescilli güzel ise 'Hiç kimse bilemez beni senin bildiğin kadar. Dört yılımıza, sevgilim, iyi ki' notunu düştü.
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