Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin: Dört nala sevdim seni...

Ünlü sanatçı ve bestekâr Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile Miss Turkey 2015'te Türkiye güzeli seçilen Ecem Çırpan'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin: Dört nala sevdim seni... - Resim : 1

Şubat 2021'den beri birlikte olan Lider Şahin ile Miss Turkey 2015'te Türkiye güzeli Ecem Çırpan, ilişkilerinin dördüncü yıl dönümünde roamntik paylaşımda bulundular.

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Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin: Dört nala sevdim seni... - Resim : 2

Instagram hesabından Ecem Çırpan ile romantik pozlarını yayınlayan Şahin, 'Dörtnala sevdim seni… #12022021' notunu düştü.

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Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin: Dört nala sevdim seni... - Resim : 3

"HİÇ KİMSE BİLEMEZ BENİ SENİN BİLDİĞİN KADAR"

Sosyal medyada sevgilisiyle pozlarına yer veren tescilli güzel ise 'Hiç kimse bilemez beni senin bildiğin kadar. Dört yılımıza, sevgilim, iyi ki' notunu düştü.

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Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin: Dört nala sevdim seni... - Resim : 4