Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin: Dört nala sevdim seni...

"HİÇ KİMSE BİLEMEZ BENİ SENİN BİLDİĞİN KADAR"

Sosyal medyada sevgilisiyle pozlarına yer veren tescilli güzel ise 'Hiç kimse bilemez beni senin bildiğin kadar. Dört yılımıza, sevgilim, iyi ki' notunu düştü.