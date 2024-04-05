Selçuk Yöntem'den Zuhal Olcay itirafı: Çok genç evlendik

Yıllar önce yabancı dili olmamasına rağmen Londra'ya giden oyuncuya, "Neler oldu İngiltere'de?" sorusu yöneltildi. Yöntem, "O bir hülyaydı, İngiltere'de master yapmak, Royal Akademi'ye gitmek... Çalışmamız gerekiyordu orada. Zuhal'le bir ailenin yanına gittik, bir barda arkadaşım sunuculuk buldu bana ama İngilizce bilmiyorum. Sunacağım metni hazırladılar, ezberledim. Okuyorum iniyorum, öyle idare ettik 1-2 ay. Ütücülük, garsonluk yaptım, bulaşık yıkadım. Restoranda menajerliğe kadar yükseldim, sonra dönmeye karar verdik. Çok gençtik, çok genç evlendik. O 19 yaşında ben 23 yaşındayım düşünebiliyor musun, cengaverliğe bak? Zuhal çok istedi dönmeyi, döndük." ifadelerini kullandı.