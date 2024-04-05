Selçuk Yöntem'den Zuhal Olcay itirafı: Çok genç evlendik
Selçuk Yöntem sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan'ın yaptığı 'Empati' programına konuk oldu. Yöntem, 1976 evlendiği ve üç sene sonra boşandığı eski eşi Zuhal Olcay hakkında konuştu.
Usta oyuncu Selçuk Yöntem, Türk televizyon tarihine damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Adnan karakteriyle hafızalardaki yerini koruyor.
Geçtiğimiz gün Selçuk Yöntem, Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk oldu. Konservatuarı kazandıktan sonra başarılı bulunmayıp okuldan atıldığını, Danıştay'a başvurarak yeniden konservatuara giriş hakkı kazandığını belirten sanatçı, "Çektiğim en büyük acılardan biri Danıştay'a gitmekti." dedi.
Yıllar önce yabancı dili olmamasına rağmen Londra'ya giden oyuncuya, "Neler oldu İngiltere'de?" sorusu yöneltildi. Yöntem, "O bir hülyaydı, İngiltere'de master yapmak, Royal Akademi'ye gitmek... Çalışmamız gerekiyordu orada. Zuhal'le bir ailenin yanına gittik, bir barda arkadaşım sunuculuk buldu bana ama İngilizce bilmiyorum. Sunacağım metni hazırladılar, ezberledim. Okuyorum iniyorum, öyle idare ettik 1-2 ay. Ütücülük, garsonluk yaptım, bulaşık yıkadım. Restoranda menajerliğe kadar yükseldim, sonra dönmeye karar verdik. Çok gençtik, çok genç evlendik. O 19 yaşında ben 23 yaşındayım düşünebiliyor musun, cengaverliğe bak? Zuhal çok istedi dönmeyi, döndük." ifadelerini kullandı.
Selçuk Yöntem 1976'da Zuhal Olcay ile evlendi ve ikili 3 yıl evli kaldı.
69 yaşındaki Selçuk Yöntem, 33 yıllık evliliğini balerin Cihan Yöntem ile sürdürüyor.