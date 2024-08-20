Selen Görgüzel kaza geçirdi! Sosyal medya hesabından duyurdu

Şarkıcı, "Nazarını sevdiklerim ne göz varmış yahu sizde. Cumartesi gecesi evet kötü bir kaza atlattım malum kaza bela ayıymış benimde verilmiş sadakam varmış. Allah korudu çok şükür. Hatırlamak bile istemiyorum o yüzden detaya girmicem, unuttum gitti. Önümüze, işimize bakmaya devam. Arayan soran dostlar arkadaşlar sağ olun varolun. İyi ki varsınız" diye yazdı.