Selen Görgüzel kaza geçirdi! Sosyal medya hesabından duyurdu

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Selen Görgüzel'den kötü haber geldi. Görgüzel sosyal medya hesabından kaza geçirdiğini duyurdu.

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Selen Görgüzel kaza geçirdi! Sosyal medya hesabından duyurdu - Resim : 1

2014 yılında Hamdi Alkan ile nikah masasına oturan ve 2022'de evliliğini sonlandıran Selen Görgüzel, magazin gündeminde sıklıkla yer alıyor. 

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Selen Görgüzel kaza geçirdi! Sosyal medya hesabından duyurdu - Resim : 2

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

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Selen Görgüzel kaza geçirdi! Sosyal medya hesabından duyurdu - Resim : 3

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel'den hayranlarını üzen haber geldi. Görgüzel, kaza geçirdi.  Sosyal medya hesabından kaza geçirdiği duyuran Görgüzel'in ayağındaki bandaj ve gözündeki morluk dikkat çekti.

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Selen Görgüzel kaza geçirdi! Sosyal medya hesabından duyurdu - Resim : 4

 Şarkıcı, "Nazarını sevdiklerim ne göz varmış yahu sizde. Cumartesi gecesi evet kötü bir kaza atlattım malum kaza bela ayıymış benimde verilmiş sadakam varmış. Allah korudu çok şükür. Hatırlamak bile istemiyorum o yüzden detaya girmicem, unuttum gitti. Önümüze, işimize bakmaya devam. Arayan soran dostlar arkadaşlar sağ olun varolun. İyi ki varsınız" diye yazdı. 