Selen Görgüzel kaza geçirdi! Sosyal medya hesabından duyurdu

2014 yılında Hamdi Alkan ile nikah masasına oturan ve 2022'de evliliğini sonlandıran Selen Görgüzel, magazin gündeminde sıklıkla yer alıyor.
Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.
Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel'den hayranlarını üzen haber geldi. Görgüzel, kaza geçirdi. Sosyal medya hesabından kaza geçirdiği duyuran Görgüzel'in ayağındaki bandaj ve gözündeki morluk dikkat çekti.
Şarkıcı, "Nazarını sevdiklerim ne göz varmış yahu sizde. Cumartesi gecesi evet kötü bir kaza atlattım malum kaza bela ayıymış benimde verilmiş sadakam varmış. Allah korudu çok şükür. Hatırlamak bile istemiyorum o yüzden detaya girmicem, unuttum gitti. Önümüze, işimize bakmaya devam. Arayan soran dostlar arkadaşlar sağ olun varolun. İyi ki varsınız" diye yazdı.