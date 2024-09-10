Selena dizisinin Selin'i Cansu Demirci evlendi
Bir döneme damga vuran Selena dizisinde rol aldıktan sonra gözlerden uzak sakin bir hayat yaşamaya başlayan genç oyuncu Cansu Demirci evlendi.
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Cansu Demirci, 2006-2009 yılları arasında ekranlara gelen Sinem Kobal'ın başrolünde yer aldığı bir döneme damga vuran 'Selena' dizisinde 'Selin' karakterini canlandırmıştı.
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Tek diziyle şöhreti yakalayan Demirci, sürpriz bir kararla oyunculuğa ara verip eğitimi için Almanya'nın yolunu tutmuştu.
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Eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye dönen Cansu Demirci, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle önceki gün nikâh masasına oturdu.
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Dantel detaylı bir gelinlik giymeyi tercih eden Demirci'nin düğün kareleri sosyal medyada gündem oldu.