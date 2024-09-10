Selena dizisinin Selin'i Cansu Demirci evlendi

Bir döneme damga vuran Selena dizisinde rol aldıktan sonra gözlerden uzak sakin bir hayat yaşamaya başlayan genç oyuncu Cansu Demirci evlendi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Selena dizisinin Selin'i Cansu Demirci evlendi - Resim : 1

Cansu Demirci, 2006-2009 yılları arasında ekranlara gelen Sinem Kobal'ın başrolünde yer aldığı bir döneme damga vuran 'Selena' dizisinde 'Selin' karakterini canlandırmıştı. 

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Selena dizisinin Selin'i Cansu Demirci evlendi - Resim : 2

Tek diziyle şöhreti yakalayan Demirci, sürpriz bir kararla oyunculuğa ara verip eğitimi için Almanya'nın yolunu tutmuştu. 

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Selena dizisinin Selin'i Cansu Demirci evlendi - Resim : 3

Eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye dönen Cansu Demirci, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle önceki gün nikâh masasına oturdu.

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Selena dizisinin Selin'i Cansu Demirci evlendi - Resim : 4

Dantel detaylı bir gelinlik giymeyi tercih eden Demirci'nin düğün kareleri sosyal medyada gündem oldu. 