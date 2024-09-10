Selena Gomez hiçbir zaman çocuk doğuramayacağını açıkladı

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez'in lupus, anksiyete ve depresyon gibi ruh sağlığı sorunlarıyla mücadelesi çoğu kişi tarafından biliniyor. Gomez son olarak, sağlık sorunlarının hamile kalma şansını etkilediğini açıkladı.
32 yaşındaki şarkıcı, sağlık sorunlarının "hayatını ve bebeğini tehlikeye atacağı" için çocuk sahibi olamayacağını açıkladı.
'MAALESEF HAMİLE KALAMAM'
"Calm Down" isimli hit şarkısıyla müzik piyasasını kasıp kavuran ünlü isim, 35 yaşına geldiğinde bir aile kurmayı planlıyordu. Ancak Vanity Fair ile yaptığı yeni bir röportajda, "Bunu hiç söylemedim, ancak maalesef hamile kalamam. Hayatımı ve bebeğimin hayatını tehlikeye atacak birçok tıbbi sorunum var" diye ekledi.
"EVLAT EDİNEBİLİRİM"
"Annem evlat edinilmemiş olsaydı muhtemelen burada olmazdım" diyen Gomez, evlat edinme veya taşıyıcı annelik gibi bir yollarla hala ebeveyn olabileceğini söyledi.
Yıldız, "Tam olarak hayal ettiğim gibi değil tabii. Herkes nasıl bebek sahibi oluyorsa öyle olurum sanmıştım. Ama bu konuda çok daha iyi bir yerdeyim" ifadelerini kullandı.