Selena Gomez hiçbir zaman çocuk doğuramayacağını açıkladı

"EVLAT EDİNEBİLİRİM"

"Annem evlat edinilmemiş olsaydı muhtemelen burada olmazdım" diyen Gomez, evlat edinme veya taşıyıcı annelik gibi bir yollarla hala ebeveyn olabileceğini söyledi.

Yıldız, "Tam olarak hayal ettiğim gibi değil tabii. Herkes nasıl bebek sahibi oluyorsa öyle olurum sanmıştım. Ama bu konuda çok daha iyi bir yerdeyim" ifadelerini kullandı.