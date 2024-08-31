Selim Baran büyüdü! Murat Ünalmış'tan oğlu ile yeni paylaşım

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Bir Zamanlar Çukurova, Yer Gök Aşk, Gülcemal gibi birbirinden ses getiren dizilerin başrol oyuncusu Murat Ünalmış, oğlu Selim Baran'ın fotoğrafını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.
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Geçtiğimiz yıl eylül ayında Albena İlieva ile (Nutiye Akar) nikah masasına oturan Murat Ünalmış, sade bir törenle dünya evine girmişti.
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Kısa bir süre sonra baba olan Ünalmış oğlu Selim Baran'ın doğumunu şu sözlerle paylaşmıştı:
"Bayram şekerimiz geldi. Bu bayram çifte bayram yaşadık çok şükür. Rabbim herkesin evladını korusun, bağışlasın ve sağlık versin. Nice güzel bayramlarımız olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim."
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Ünlü oyuncu, son olarak oğlunun son fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. İşte Selim Baran'ın son hali...