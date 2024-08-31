Selim Baran büyüdü! Murat Ünalmış'tan oğlu ile yeni paylaşım

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış Nisan ayında kucağına aldığı oğlu Selim Baran'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Selim Baran büyüdü! Murat Ünalmış'tan oğlu ile yeni paylaşım - Resim : 1

Bir Zamanlar Çukurova, Yer Gök Aşk, Gülcemal gibi birbirinden ses getiren dizilerin başrol oyuncusu Murat Ünalmış, oğlu Selim Baran'ın fotoğrafını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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Selim Baran büyüdü! Murat Ünalmış'tan oğlu ile yeni paylaşım - Resim : 2

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Albena İlieva ile (Nutiye Akar) nikah masasına oturan Murat Ünalmış, sade bir törenle dünya evine girmişti.

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Selim Baran büyüdü! Murat Ünalmış'tan oğlu ile yeni paylaşım - Resim : 3

Kısa bir süre sonra baba olan Ünalmış oğlu Selim Baran'ın doğumunu şu sözlerle paylaşmıştı: 

"Bayram şekerimiz geldi. Bu bayram çifte bayram yaşadık çok şükür. Rabbim herkesin evladını korusun, bağışlasın ve sağlık versin. Nice güzel bayramlarımız olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim."

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Selim Baran büyüdü! Murat Ünalmış'tan oğlu ile yeni paylaşım - Resim : 4

Ünlü oyuncu, son olarak oğlunun son fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. İşte Selim Baran'ın son hali...