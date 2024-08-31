Selim Baran büyüdü! Murat Ünalmış'tan oğlu ile yeni paylaşım

Kısa bir süre sonra baba olan Ünalmış oğlu Selim Baran'ın doğumunu şu sözlerle paylaşmıştı:

"Bayram şekerimiz geldi. Bu bayram çifte bayram yaşadık çok şükür. Rabbim herkesin evladını korusun, bağışlasın ve sağlık versin. Nice güzel bayramlarımız olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim."