Selim Bayraktar dönem dizisi nedeniyle oluşan hastalığını açıkladı

1 / 5
Muhteşem Yüzyıl, Rise of Empires: Ottoman, Destan ve son olarak Mehmed: Fetihler Sultanı gibi dönem dizilerinde rol alan Selim Bayraktar, tarihi dizilerin zorluğundan ötürü karşılaştığı sorunları anlattı.
2 / 5
Geçtiğimiz günlerde, "Bir daha dönem işinde olmam" diyen Selim Bayraktar, Snob Magazin'in haberine göre; bu açıklamasını daha da detaylandırdı.
3 / 5
'DÖNEM KIYAFETLERİ ÇOK AĞIR'
Bayraktar, "Dönem projelerinde normal işe göre 2-3 kat daha fazla efor harcarsın. Sette çok duman kullanılıyor ve hepsini soluyorsun. Dönem kıyafetleri ağır. Zırh 18 kilo mesela... Gün sonunda omuzlar çöküyor" ifadelerini kullandı.
4 / 5
Ünlü oyuncu, "Bu şartlar bir sağlık sorunu çıkarıyor mu?" sorusuna da yanıt verdi.