Selim Bayraktar dönem dizisi nedeniyle oluşan hastalığını açıkladı

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü oyuncu Selim Bayraktar, dönem dizisinde oynamanın zorluklarından bahsetti.

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Selim Bayraktar dönem dizisi nedeniyle oluşan hastalığını açıkladı - Resim : 1

Muhteşem Yüzyıl, Rise of Empires: Ottoman, Destan ve son olarak Mehmed: Fetihler Sultanı gibi dönem dizilerinde rol alan Selim Bayraktar, tarihi dizilerin zorluğundan ötürü karşılaştığı sorunları anlattı.

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Selim Bayraktar dönem dizisi nedeniyle oluşan hastalığını açıkladı - Resim : 2

Geçtiğimiz günlerde, "Bir daha dönem işinde olmam" diyen Selim Bayraktar, Snob Magazin'in haberine göre; bu açıklamasını daha da detaylandırdı.

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Selim Bayraktar dönem dizisi nedeniyle oluşan hastalığını açıkladı - Resim : 3

'DÖNEM KIYAFETLERİ ÇOK AĞIR'

Bayraktar, "Dönem projelerinde normal işe göre 2-3 kat daha fazla efor harcarsın. Sette çok duman kullanılıyor ve hepsini soluyorsun. Dönem kıyafetleri ağır. Zırh 18 kilo mesela... Gün sonunda omuzlar çöküyor" ifadelerini kullandı.

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Selim Bayraktar dönem dizisi nedeniyle oluşan hastalığını açıkladı - Resim : 4

Ünlü oyuncu, "Bu şartlar bir sağlık sorunu çıkarıyor mu?" sorusuna da yanıt verdi.