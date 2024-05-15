Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un Yeşilçam dizisi için dans ettikleri anlar viral oldu

BluTV ekranlarında yayınlanan Yeşilçam dizisinin başrol oyuncuları Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un partnerliği de herkes tarafından tam puan almıştı. İkiliden diziye damgasını vuran dans sahnesinin prova videosu geldi.

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Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un Yeşilçam dizisi için dans ettikleri anlar viral oldu - Resim : 1

BluTV ekranlarında yayınlanan Yeşilçam dizisinde Çağatay Ulusoy'un, Afra Saraçoğlu'ndansa Selin Şekerci'yle partner olduğu bölümler seyircinin oldukça ilgisini çekmişti. 

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Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un Yeşilçam dizisi için dans ettikleri anlar viral oldu - Resim : 2

Çağatay Ulusoy, hayattaki her şeyini kaybetmiş olmasına rağmen sinema sektöründe yeniden doğmaya çalışan yapımcı Semih Ateş’i canlandırırken Afra Saraçoğlu sanatçı olmaya kendini adamış genç Tülin Saygı’ya, Selin Şekerci ise, Mine Cansu'ya hayat veriyordu 

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Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un Yeşilçam dizisi için dans ettikleri anlar viral oldu - Resim : 3

İkinci sezonuyla da beğenileri toplayan dizinin ardından Ulusoy ve Şekerci'nin sahneleri çok konuşulmuştu.  

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Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un Yeşilçam dizisi için dans ettikleri anlar viral oldu - Resim : 4

Hayranları Selin Şekerci'den ısrarla dans sahnesinin tamamını atmasını istiyordu.

 