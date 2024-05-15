Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un Yeşilçam dizisi için dans ettikleri anlar viral oldu

Çağatay Ulusoy, hayattaki her şeyini kaybetmiş olmasına rağmen sinema sektöründe yeniden doğmaya çalışan yapımcı Semih Ateş’i canlandırırken Afra Saraçoğlu sanatçı olmaya kendini adamış genç Tülin Saygı’ya, Selin Şekerci ise, Mine Cansu'ya hayat veriyordu