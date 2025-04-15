Selin Şekerci’den endişelendiren açıklama: "Korkunç bir hastalık sürecinden geçiyorum"

Kavak Yelleri, Melekler Korusun, Çatı Katı Aşk, Kaçak Gelinler, Aile gibi projelerle tanınan ve bir süredir herhangi bir projede yer almayan Selin Şekerci sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Ünlü oyuncu, 15 gündür influenza virüsüyle savaş verdiğini söyledi.

Sağlık durumunu takipçileriyle paylaşan Şekerci, yaşadığı zorlu süreci çarpıcı ifadelerle anlattı. Günlerce süren yüksek ateş, mide bulantısı ve vücut ağrılarından mustarip olduğunu belirten oyuncu, virüsün etkilerinin Covid-19’u aratmadığını vurguladı. Dirençli ve oldukça yıpratıcı bir salgınla karşı karşıya olduğunu dile getiren Şekerci, yaşadığı stresin bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Stresin etkisiyle yüzünde gül hastalığı (roza) belirtilerinin de arttığını dile getiren oyuncu, takipçileriyle şu satırları paylaştı:

“Selamlar, 15 gündür korkunç bir hastalık sürecinden geçiyorum. Stres benim bağışıklığımı öldürür, çocukluğumdan beri lanetim. Allah kimsenin başına vermesin. Günlerce geçmeyen ateş, ağrı, mide bulantıları... Covid’e el öptüren berbat bir salgın. Bağırsaklar pert, iyileşiyor muyum derken başka bir şeyle uyanmalı, sürprizli, doludizgin bir virüs. Toplamaya çalışıyorum. Biraz daha iyiyim gibi. Yüzümdeki rozalarım da stresten coştuğundan azcık filtre yaptığım fotoğrafımla durum güncellemesi yapayım istedim. Özetle: sağlık çok önemli!”

Şekerci’ye kısa sürede binlerce geçmiş olsun mesajı yağdı.