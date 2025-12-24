Selin Yağcıoğlu, Kerem Bürsin'e özlemini dile getirdi: "Liseli âşıklar gibi olduk"
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu arasındaki aşk, saklı kalmaktan çıkarak magazin dünyasının en çok konuşulan ilişkilerinden biri haline geldi. 24 Aralık 2025 itibarıyla çiftten gelen son paylaşımlar, ilişkinin oldukça heyecanlı ve romantik bir evrede olduğunu gösteriyor.
Özellikle bugün itibarıyla Selin Yağcıoğlu’nun yaptığı romantik paylaşım, ikilinin arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Selin Yağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, iş yoğunluğu nedeniyle ayrı kaldığı sevgilisine duyduğu hasreti şu sözlerle dile getirdi:
"Sevdiğim beye kavuşmama son 4 gün. Zaman resmen geçmek bilmedi. Liseli âşıklar gibi olduk, görüşmeden her saniye mesajlaşmaktan..."
Bu samimi açıklama, ikilinin mesafeye rağmen sürekli iletişimde olduklarını ve birbirlerine olan ilgilerinin ilk günkü tazeliğini koruduğunu gösteriyor.