Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, en zorlandığı sahneyi anlattı
Bir döneme damga vuran dizilerden Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu'nun en zorlandığı sahneyi anlattığı anlar ortaya çıktı.
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ATV ekranlarında geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi yayınlandığı döneme damga vuran işler arasında yer almıştı.
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İrem Helvacıoğlu'nun canlandırdığı Nefes karakterinin eşi Vedat'tan gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddet sahneleri kan donduran cinsten olurken, dizi mutlu sonla bitmesine rağmen izlerken epey yoruyordu.
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İrem Helvacıoğlu'nun canlandırdığı Nefes karakterinin eşi Vedat'tan gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddet sahneleri kan donduruyordu.
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Yoğun şiddet sahneleriyle rahatsız ediciliği yüksek olan Sen Anlat Karadeniz'de bu sahneleri çekmek de epey zor olurken, dizinin başrolü İrem Helvacıoğlu'nun röportajı ortaya çıktı.