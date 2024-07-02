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Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'iydi... Ulaş Tuna Astepe yıllar sonra ‘İlk ve Son’ ile ekrana dönüyor
Sen Anlat Karadeniz'de Tahir Kaleli karakterini canlandıran Ulaş Tuna Astepe bir süredir ekranlarda yer almıyordu. Ulaş Tuna Astepe'nin ve Hazal Subaşı'nın başrolünde yer aldığı ‘İlk ve Son’ dizisinin ikinci sezon hazırlıkları başladı.
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Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir karakterine hayat vereb Ulaş Tuna Astepe, 3 sezon süren yapım ile birlikte geniş kitleler tarafından tanındı. Ünlü oyuncu, uzun bir aradan sonra "İlk ve Son" adlı yeni dizisiyle ekranlara dönüyor.
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‘İlk ve Son’un ikinci sezonunda Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe başrolleri paylaşarak izleyicilere tüm duyguları yaşatacak bir çifte hayat verecek.
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Senaryosu Hakan Bonomo’ya ait olan dizinin yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın otururken görüntü yönetmenliğini ise Jim Gucciardo üstleniyor.
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BluTV’nin yayınlandığı günden itibaren izleyicilerde derin bir etki bırakan dizisi ‘İlk ve Son’ için hazırlıkları tamamladı ve sete çıktı.