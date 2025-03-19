Şenay Gürler'den Dünya şampiyonu olan Semih Saygıner'e: Canım sevgilim yine şampiyon

Acemi Cadı, Sakla Beni, Avgrupa Yakası ve daha birçok dizide rol alan Şenay Gürler, Dünya Şampiyonu olan milli bilardocu sevgilisi Semih Saygıner'i sosyal medya hesabından kutladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
1 / 4
Şenay Gürler'den Dünya şampiyonu olan Semih Saygıner'e: Canım sevgilim yine şampiyon - Resim : 1

Milli bilardocu Semih Saygıner, Güney Kore'deki Profesyonel Bilardo Ligi (PBA) Dünya Şampiyonası finalinde Türk bilardo sporcusu Lütfi Çenet'i yenerek şampiyon oldu.

2 / 4
Şenay Gürler'den Dünya şampiyonu olan Semih Saygıner'e: Canım sevgilim yine şampiyon - Resim : 2

Yaklaşık 11 yıldır birlikte olan Semih Saygıner ve Şenay Gürler sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapıyor. 

3 / 4
Şenay Gürler'den Dünya şampiyonu olan Semih Saygıner'e: Canım sevgilim yine şampiyon - Resim : 3

Saygıner ile uzun süredir aşk yaşayan Şenay Gürler son olarak, sevgilisinin şampiyon olmasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

4 / 4
Şenay Gürler'den Dünya şampiyonu olan Semih Saygıner'e: Canım sevgilim yine şampiyon - Resim : 4

58 yaşındaki Gürler, "Canım sevgilim bir kez daha şampiyon" notuyla paylaşım yaptı.