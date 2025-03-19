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Şenay Gürler'den Dünya şampiyonu olan Semih Saygıner'e: Canım sevgilim yine şampiyon
Acemi Cadı, Sakla Beni, Avgrupa Yakası ve daha birçok dizide rol alan Şenay Gürler, Dünya Şampiyonu olan milli bilardocu sevgilisi Semih Saygıner'i sosyal medya hesabından kutladı.
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Milli bilardocu Semih Saygıner, Güney Kore'deki Profesyonel Bilardo Ligi (PBA) Dünya Şampiyonası finalinde Türk bilardo sporcusu Lütfi Çenet'i yenerek şampiyon oldu.
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Yaklaşık 11 yıldır birlikte olan Semih Saygıner ve Şenay Gürler sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapıyor.
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Saygıner ile uzun süredir aşk yaşayan Şenay Gürler son olarak, sevgilisinin şampiyon olmasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
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58 yaşındaki Gürler, "Canım sevgilim bir kez daha şampiyon" notuyla paylaşım yaptı.