Şener Şen 'bıraktı' iddialarına son noktayı koydu

Şener Şen, uzun süredir kapalı gişe oynadığı "Zengin Mutfağı" adlı oyununa veda etti.

Yaklaşık yedi yıldır sahnelediği oyunun final yapmasıyla, usta sanatçının oyunculuğu bırakacağı yönünde çıkan iddialara sosyal medya hesabından net bir yanıt verdi.

"OYUNUMUZ 7 YILDAN SONRA SONA ERDİ"

Şen, yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi: "Zengin Mutfağı oyunumuz yaklaşık 7 yıldan sonra sona erdi. Başta seyircilerimiz olmak üzere, bu süreçte birlikte çalıştığımız ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle genç ve yetenekli arkadaşlarım Onay Kaya, Gizem Ergün, Kutay Sandıkçı, U. Arda Başkan'ın oyunun başarısındaki büyük katkılarını ve birlikte biriktirdiğimiz güzel anıları belirtmek isterim."

"YENİ PROJELERDE BULUŞMAK DİLEĞİYLE"

Açıklamasının sonunda ise tüm sevenlerine müjdeli haberi veren Şener Şen, "Şimdi uzunca bir tatil zamanı... Yeni projelerde buluşmak dileğiyle..." diyerek, sanat hayatına devam edeceğinin sinyallerini verdi.