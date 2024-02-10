Seray Kaya: Kaan Yıldırım çok konforlu bir partner

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Cumartesi akşamları FOX ekranlarında yayınlanan 'Kopuk' dizisi hakkında açıklama yapan Seray Kaya yeni projesi hakkında, "Seyirciyle buluştuk. Güzel bir hikaye, severek kabul ettim. Mahalle işi, Tarlabaşı'nda geçiyor" dedi.
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"BEŞ GÜN 12'ŞER SAAT ÇALIŞIYORUZ"
Çekimlere keyifle gittiğini söyleten Kaya, "Zorlanmıyorum. İki gün repo veriyoruz, beş gün 12'şer saat çalışıyoruz. Elbette yoruluyoruz ama keyifle olduğu için sete koşarak gidiyorum" cevabını verdi.
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"KAAN ÇOK KONFORLU BİR PARTNER"
"Partneri Kaan Yıldırım'la ilgili soru üzerine güzel oyuncu, "Bu iş sayesinde tanıştık. Çok konforlu partner. Onunla olduğum için mutluyum. Elimizden geleni yapıyoruz. Sonuç ne olursa olsun herkes bu işte olduğu için mutlu" ifadelerini kullandı.