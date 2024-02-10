Seray Kaya: Kaan Yıldırım çok konforlu bir partner

"KAAN ÇOK KONFORLU BİR PARTNER"

"Partneri Kaan Yıldırım'la ilgili soru üzerine güzel oyuncu, "Bu iş sayesinde tanıştık. Çok konforlu partner. Onunla olduğum için mutluyum. Elimizden geleni yapıyoruz. Sonuç ne olursa olsun herkes bu işte olduğu için mutlu" ifadelerini kullandı.