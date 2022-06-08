Seray Sever gözyaşları içinde anlattı! "Gidersem babamın yanına, kalırsam çocuklarıma!"

2018 yılında kendisinden Eray Sünbül ile nikah masasına oturan oyuncu Seray Sever, nisan ayında Sofia ve Alya adını verdiği ikizlerini kucağına almıştı. Anne olduktan sonra ilk kez bir televizyon programına katılan 49 yaşındaki Sever, zorlu doğum sürecini gözyaşlarıyla anlattı.

"Zor bir süreçti"

"Çocuklarım boğa burcu olsun diye bir gün sonra doğum yapmak istedim ama olmadı." diyen Sever, "Zor bir süreç oldu. Hastaneden 20 gün sonra çıktım. Operasyonum 3 buçuk saat sürdü. Ameliyathaneye girerken bütün riskleri bilmiyordum. Çok kalabalık bir doktor ekibi vardı. Operasyon öncesi bir adak adadım ama sonrasında tamamen bir teslimiyete girdim." dedi.

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"Onlar Allah'ın mucizeleri"

Heyecan içerisinde olduğunu belirten Sever, "Sofia yanıma gelmeden önce hazırlık yapmaya başladım. Onun için pembe gecelik giydim ve süslendim. Bugün ilk defa altını değiştirdim" ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak 'Doya Doya Moda' adlı programda jüri üyeliği yapan Sever, "Şu süreçte anladım ki cennet gerçekten annenin ayaklarının altında. Onlar Allah’ın mucizeleri" demişti.

"Gidersem babamın yanına, kalırsam çocuklarıma!"

Doğumdan kısa bir süre önce babası Tamer Sever'i kaybeden Seray Sever, gözyaşları içinde, "Hasteneye gittiğimde 25 kişilik ekip beni bekliyordu. İlk önce kendim için bir adak diledim, adağa çok inanıyorum. Sonra boş verdim, tamamen teslim oldum. 'Gidersem babamın yanına, kalırsam çocuklarımın yanına' dedim" ifadelerini kullandı.

Babasını kaybettiği süreçte bebeklerinin kendisini koruduğunu söyleyen Seray Sever, "Yıkıldığım anlarda çocuklar daha çok hareketlendi. Babamı yoğun bakıma yatırdığım gün, kızlarım ilk tekmelerini attılar" şeklinde konuştu.

"34'üncü haftada doğdular"

Heyecanla beklediği ikizlerini kucağına alan Seray Sever, kendisinin ve ikiz bebeklerinin sağlık durumu hakkında şöyle konuşmuştu: "Çok şükür iyiyiz. Operasyon zorluydu. Doktorum ve doğum koçum beni çok güzel yönetti. Hastane sürecimiz devam ediyor, toparlanmaya çalışıyoruz. Bir hafta kadar daha buradayız. Çünkü zorlu bir operasyondu, 34’üncü haftada doğdular. Bebişlerin ideal kilolarına gelmelerini bekliyoruz. Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde ama durumu çok iyi. Biraz daha kilo almasını bekliyoruz."