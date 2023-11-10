Seray Sever kasım ayında deniz keyfi yaptı

Eray Sünbül ile 2018 yılında evlenen Seray Sever, geçen sene ikiz kızları Sofia ve Alya'yı kucağına alarak, ilk kez anne olma mutluluğu yaşadı. Şimdilerde ikiz bebekleriyle anneliğin tadını çıkaran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

"KASIMDA DENİZ KEYFİ"

Anne olduktan sonra Bodrum’a yerleşen Seray Sever, kasım ayında denize girdi.

Deniz keyfi yapan Seray Sever, bikinili paylaşımına "Kasımda deniz keyfi" notunu ekledi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu. 18 ay önce doğum yapan Sever'in formda hali dikkat çekti.

Sever'in paylaşımına hayranları "Yazı sezonunu ne zaman kapatacaksın?" diye sordu.