Seray Sever kızı Sofia ile objektif karşısına geçti

Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren ve geçtiğimiz nisan ayında anne olan ünlü sunucu Seray Sever son olarak Doya Doya Moda programında sunuculuk yapmıştı. Şimdilerde ise vaktinin çoğunu minik bebeklerine ayıran Sever, zaman zaman çocuklarıyla keyifli anlarını takipçileriyle de paylaşıyor. Sever, son olarak Sofia ile çekilen fotoğrafını yayınladı.

SERAY SEVER'DEN YENİ KARE

Şimdilerde vaktinin tamamını ikiz kızlarıyla geçiren Seray Sever'den yeni bir paylaşım geldi. Eşi Eray Sünbül ve bebekleriyle Bodrum'da olan Sever, minik kızı Sofia ile objektif karşısına geçti. Ünlü sunucunun bu paylaşımı dikkat çekti.

"KIZLARIMIN İLK FOTOĞRAFLARI"

Seray Sever, geçtiğimiz ay eşi Eray Sünbül ile çocuklarını yanına alarak poz verdi. İkizlerinin yüzünü ilk kez gösteren Sever, "Allah'ım nazarlardan korusun. Alya’m ve Sofia’m. Nefesim, kalp atışım. Kızlarımızın ilk fotoğrafları. Her saniye aşkla, heyecanla, duygu dolu geçiyor. Rabbim bütün evlatlarımızı korusun bizlere bağışlasın, bizleri de onlara" notunu düşmüştü.