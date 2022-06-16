Seray Sever'den ikizleri Sofia ve Alya'yla ilk paylaşım

Eray Sünbül ile mutlu bir evliliği olan Seray Sever, geçtiğimiz aralık ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hamile olduğunu duyurmuştu. Daha önce sekiz kez tüp bebek tedavisi gören ünlü sunucu, 19 Nisan'da doğum yaptı ve ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı. Sever, ilk kez ikiz bebekleri Sofia ve Alya ile birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.