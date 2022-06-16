Seray Sever'den ikizleri Sofia ve Alya'yla ilk paylaşım

Eray Sünbül ile mutlu bir evliliği olan Seray Sever, geçtiğimiz aralık ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hamile olduğunu duyurmuştu. Daha önce sekiz kez tüp bebek tedavisi gören ünlü sunucu, 19 Nisan'da doğum yaptı ve ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı. Sever, ilk kez ikiz bebekleri Sofia ve Alya ile birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.
"HER SANİYE AŞKLA GEÇİYOR"
Bebeklerine Sofia ve Alya isimlerini veren Sever, ailece verdikleri pozları Instagram hesabından yayınladı. Ünlü isim, gönderilerine, "Allah'ım nazarlardan korusun... Alya’m ve Sofia’m... Nefesim, kalp atışım kızlarımızın ilk fotoğrafları... Her saniye aşkla, heyecanla, duygu dolu geçiyor… Rabbim bütün evlatlarımızı korusun, bizlere bağışlasın. Bizleri de onlara..." notunu düştü.
Takipçileri Sever'in paylaşımlarına çok sayıda 'nazar boncuğu' emojilerini ekledi.
'34'ÜNCÜ HAFTADA DOĞDULAR'
Heyecanla beklediği ikizlerini kucağına alan ve hastane süreci devam eden Seray Sever, kendisinin ve ikiz bebeklerinin sağlık durumu hakkında şöyle konuşmuştu...