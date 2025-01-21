Serdar Ortaç: Ben karımı öpmedim, beni boşadı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 2014 yılında evlendiği ve 2019’da boşandığı İrlandalı model Chloe Loughnan hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Elele Online

Elele Online
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Serdar Ortaç: Ben karımı öpmedim, beni boşadı - Resim : 1

Serdar Ortaç uzun süre aşk yaşadığı Chloe Loughnan ile 2014 yılında evlenmiş çift 2019 yılında da anlaşmalı boşanmıştı. Maslak'ta sahne alan Ortaç, biten evliliği ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Serdar Ortaç: Ben karımı öpmedim, beni boşadı - Resim : 2

Ortaç, sahnede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ben karımı öpmedim, boşadı beni. Ne olur karılarınızı öpün! Evlilik akıl hastası işi. Bazen kıskanıyorum ama gerçekten akıl işi değil."

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Serdar Ortaç: Ben karımı öpmedim, beni boşadı - Resim : 3

Ayrıca sağlık sorunlarına da değinen ünlü sanatçı, şeker hastalığıyla mücadele ettiğini belirterek şunları ekledi:

"Hastaneye gittim, şekerim 500 çıktı. Ben ölsem kim yapacak bu şarkıları? Artık hayatımda ne alkol var ne sigara."

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Serdar Ortaç: Ben karımı öpmedim, beni boşadı - Resim : 4