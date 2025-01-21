Serdar Ortaç: Ben karımı öpmedim, beni boşadı

Ayrıca sağlık sorunlarına da değinen ünlü sanatçı, şeker hastalığıyla mücadele ettiğini belirterek şunları ekledi:

"Hastaneye gittim, şekerim 500 çıktı. Ben ölsem kim yapacak bu şarkıları? Artık hayatımda ne alkol var ne sigara."