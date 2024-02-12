Serdar Ortaç gönlünü eski Survivor yarışmacısına kaptırdı: "Hayatımın kadınını buldum"
Serdar Ortaç, eski bir Survivor yarışmacısı ile aşk yaşamaya başladı. Güzel bir ilişki yaşadığını belirten Ortaç "Hayatımın kadınını buldum" dedi.
1 / 5
İrlandalı model Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra şarkıcı Seçil Gür ile bir süre ilişki yaşayan Serdar Ortaç, eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile aşk yaşamaya başladı.
2 / 5
Ortaç, TikTok'ta yaptığı açıklamada yeni ilişkisini ilan etti.
"HAYATIMIN KADININI BULDUM"
Katıldığı canlı yayında aşkını haykıran şarkıcı "Hayatımın kadınını buldum. Çok güzel şeyler yaşıyorum" ifadelerini kullandı.
3 / 5
Çağla Taşdelen, geçen yıl Survivor'da kırmızı takımda mücadele etmişti.
4 / 5