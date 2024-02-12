Serdar Ortaç gönlünü eski Survivor yarışmacısına kaptırdı: "Hayatımın kadınını buldum"

Serdar Ortaç, eski bir Survivor yarışmacısı ile aşk yaşamaya başladı. Güzel bir ilişki yaşadığını belirten Ortaç "Hayatımın kadınını buldum" dedi.

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Serdar Ortaç gönlünü eski Survivor yarışmacısına kaptırdı: "Hayatımın kadınını buldum" - Resim : 1

İrlandalı model Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra şarkıcı Seçil Gür ile bir süre ilişki yaşayan Serdar Ortaç, eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile aşk yaşamaya başladı. 

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Serdar Ortaç gönlünü eski Survivor yarışmacısına kaptırdı: "Hayatımın kadınını buldum" - Resim : 2

Ortaç, TikTok'ta yaptığı açıklamada yeni ilişkisini ilan etti.

"HAYATIMIN KADININI BULDUM"

Katıldığı canlı yayında aşkını haykıran şarkıcı "Hayatımın kadınını buldum. Çok güzel şeyler yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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Serdar Ortaç gönlünü eski Survivor yarışmacısına kaptırdı: "Hayatımın kadınını buldum" - Resim : 3

Çağla Taşdelen, geçen yıl Survivor'da kırmızı takımda mücadele etmişti.

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Serdar Ortaç gönlünü eski Survivor yarışmacısına kaptırdı: "Hayatımın kadınını buldum" - Resim : 4