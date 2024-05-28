Serdar Ortaç: “Her şeyimi kaybettim, dönüp evim yansa bakmam"
Son konserine sarhoş çıkan ve ayakta durmakta dahi zorlanan Serdar Ortaç, canlı yayın açarak içini döktü. 15 milyon TL borç ödeyen Ortaç, "Her şeyimi kaybettim, evim yansa umurumda olmaz" dedi.
Son dönemde sosyal medyada açtığı canlı yayınlarda yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde yer alan Serdar Ortaç, özel hayatıyla da sıkça konuşuluyor.
Sahne performansıyla da dikkat çeken Ortaç, son olarak son sahnesinde sevenlerini şaşırtmıştı. Ortaç, Harbiye'de sarhoş şekilde sahneye çıkmıştı. Ortaç, "Sarhoş oldum, içkinin Allah belasını versin" açıklamasında bulunmuştu.
Ayakta durmakta ve şarkıları okumakta zorlanan Ortaç, bir canlı yayın açarak içini döktü.
Daha önce yaptığı açıklamada borçlarının belini büktüğünü ve 15 milyon TL ödediğini söyleyen Ortaç, Instagram hesabından açtığı canlı yayın da "Her şeyimi kaybettim. Sağlığımı da kaybettim. Babam, kardeşim, gitaristim öldü. Bunların hepsi beş sene içerisinde oldu. Boşandım. O en hafifi. Kaybedecek bir şeyim yok yani. Magazinde ne dedikleri önemli değil. Dönüp evim yansa bakmam yani... Hata yaptığımı biliyorum ama... İçmezsem hata yapmam" dedi.