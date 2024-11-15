Serdar Ortaç, Instagramdan sonra X hesabını da kapattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Yasa dışı bahse teşvik' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında pazartesi sabah saatlerinde; aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezası aldı. Ayrıca adli kontrol şartına tabii tutuldular.