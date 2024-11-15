Serdar Ortaç, Instagramdan sonra X hesabını da kapattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Yasa dışı bahse teşvik' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında pazartesi sabah saatlerinde; aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezası aldı. Ayrıca adli kontrol şartına tabii tutuldular.
Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil, günlerini, ev hapsinde geçirmeye başladı. Mehmet Ali Erbil, sessizliğe bürünürken Serdar Ortaç, ev dışında fiziki olarak olamasa da sosyal medyada günlük hayatına kaldığı yerden devam ediyordu.
Serdar Ortaç, ev hapsinin ilk saatlerinde bir dizi paylaşımda bulunarak bir tür günlük tutmaya başlamıştı.
15 MİLYON TL'LİK KUMAR BORCU ÖDÜYOR
Serdar Ortaç, söyledikleriyle kumar tutkusuyla yüzleştiğini gözler önüne serdi. Ortaç, bir başka açıklamasında ise kumar yüzünden 10 - 15 ev parası kaybettiğini, en son 15 milyon liralık kumar borcu ödediğini söylemişti.
Serdar Ortaç, akşam saatlerinde Instagram hesabını kapattı. Ortaç, gece saatlerinde ise X hesabını kapattı. Ortaç'ın sosyal medya hesaplarını kapatarak inzivaya çekildiği düşünülüyor.