Serdar Ortaç'ın Harbiye konserindeki haline seyirciden tepki

'HER ŞEYİMİ KAYBETTİM' DEMİŞTİ

Daha önce yaptığı açıklamada borçlarının belini büktüğünü ve 15 milyon TL ödediğini söyleyen Ortaç, Instagram hesabından açtığı canlı yayın da "Her şeyimi kaybettim. Sağlığımı da kaybettim. Babam, kardeşim, gitaristim öldü. Bunların hepsi beş sene içerisinde oldu. Boşandım. O en hafifi. Kaybedecek bir şeyim yok yani. Magazinde ne dedikleri önemli değil. Dönüp evim yansa bakmam yani... Hata yaptığımı biliyorum ama... İçmezsem hata yapmam" demişti.