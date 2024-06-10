Serdar Ortaç'ın Harbiye konserindeki haline seyirciden tepki
Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden ve son zamanlarda alkol problemiyle uğraşan Serdar Ortaç, yeni bir başlangıç yaptığını söylemişti. Ancak ünlü sanatçının önceki akşam Harbiye konserindeki hali büyük tepki çekti.
Türk pop müziğine kazandırdığı yüzlerce beste ve sözlerle bilinen Serdar Ortaç, bir süredir açtığı canlı yayınlarda takipçileriyle yaptığı sohbetlerle dikkat çekiyordu.
'HER ŞEYİMİ KAYBETTİM' DEMİŞTİ
Daha önce yaptığı açıklamada borçlarının belini büktüğünü ve 15 milyon TL ödediğini söyleyen Ortaç, Instagram hesabından açtığı canlı yayın da "Her şeyimi kaybettim. Sağlığımı da kaybettim. Babam, kardeşim, gitaristim öldü. Bunların hepsi beş sene içerisinde oldu. Boşandım. O en hafifi. Kaybedecek bir şeyim yok yani. Magazinde ne dedikleri önemli değil. Dönüp evim yansa bakmam yani... Hata yaptığımı biliyorum ama... İçmezsem hata yapmam" demişti.
Son olarak geçtiğimiz hafta sahneye sarhoş çıkmasıyla konuşulan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç sosyal medya sayfasından yaptığı son açıklamada, içkiyi ve sigarayı bıraktığını artık tertemiz bir sayfa açtığını söylemişti.
Son açtığı yayında ise, ''24 Haziran Harbiye Açık Hava konserime tertemiz bir sayfa ile başlayacağım. Doktoruma sonsuz teşekkür ediyorum. Bundan sonra tertemiz sigarasız bir hayat hepimize nasip olsun inşallah" diyen şarkıcı yine dayanamadı.