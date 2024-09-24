Serdar Ortaç'tan kumar itirafı: Mecidiköy'de gökdelen kaybettim...
Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç, önceki gün YouTube'da yayınlanan 'Serbest Vuruş' programına konuk oldu. Ünlü isim programa itiraflarıyla damga vurdu.
Youtube'da yayınlanan bir programa konuk olan Serdar Ortaç, kumarda kaybettiği paralara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Kumarı nasıl bıraktın?" sorusuna cevap veren Ortaç, ''Para bitti. Bütün kazancımı yedim. Sonra baktım ki 30-40 sene bir lira kazanılmıyor bu işten. İnsan sadece mesleğinden, çalıştığı işten kazanabiliyor. Para bitti kumar beni bıraktı. Bir evin olsun, ailen olsun yeter.'' dedi.
''KUMARDA 10-11 KATLI GÖKDELENİM GİTTİ''
"Kumarda ne kadar kaybettin?" sorusu da yöneltilen Ortaç, "Çok çok. Rakam veremem, bugünün parasıyla aynı olmaz. 10-15 tane ev gitti. Her yerde ev vardı. Ali Sami Yen Stadı'nın yanında 10-11 katlı gökdelenim vardı. Rakam bulamıyorum, dünya gitti!''
'BİR TEK OTURDUĞUM EV KALDI'
''Bir oturduğum ev kaldı, bunun da borçları var. Olsun, sağlığım gitti o gelsin. Eşeklik mi, büyük eşek oğlu eşeklik. Büyük hata!" şeklinde konuştu.