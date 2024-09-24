Serdar Ortaç'tan kumar itirafı: Mecidiköy'de gökdelen kaybettim...

"Kumarı nasıl bıraktın?" sorusuna cevap veren Ortaç, ''Para bitti. Bütün kazancımı yedim. Sonra baktım ki 30-40 sene bir lira kazanılmıyor bu işten. İnsan sadece mesleğinden, çalıştığı işten kazanabiliyor. Para bitti kumar beni bıraktı. Bir evin olsun, ailen olsun yeter.'' dedi.