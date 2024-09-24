Serdar Ortaç'tan kumar itirafı: Mecidiköy'de gökdelen kaybettim...

Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç, önceki gün YouTube'da yayınlanan 'Serbest Vuruş' programına konuk oldu. Ünlü isim programa itiraflarıyla damga vurdu.

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Serdar Ortaç'tan kumar itirafı: Mecidiköy'de gökdelen kaybettim... - Resim : 1

Youtube'da yayınlanan bir programa konuk olan Serdar Ortaç, kumarda kaybettiği paralara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Serdar Ortaç'tan kumar itirafı: Mecidiköy'de gökdelen kaybettim... - Resim : 2

"Kumarı nasıl bıraktın?" sorusuna cevap veren Ortaç, ''Para bitti. Bütün kazancımı yedim. Sonra baktım ki 30-40 sene bir lira kazanılmıyor bu işten. İnsan sadece mesleğinden, çalıştığı işten kazanabiliyor. Para bitti kumar beni bıraktı. Bir evin olsun, ailen olsun yeter.'' dedi.

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Serdar Ortaç'tan kumar itirafı: Mecidiköy'de gökdelen kaybettim... - Resim : 3

''KUMARDA 10-11 KATLI GÖKDELENİM GİTTİ''

"Kumarda ne kadar kaybettin?" sorusu da yöneltilen Ortaç, "Çok çok. Rakam veremem, bugünün parasıyla aynı olmaz. 10-15 tane ev gitti. Her yerde ev vardı. Ali Sami Yen Stadı'nın yanında 10-11 katlı gökdelenim vardı. Rakam bulamıyorum, dünya gitti!''

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Serdar Ortaç'tan kumar itirafı: Mecidiköy'de gökdelen kaybettim... - Resim : 4

'BİR TEK OTURDUĞUM EV KALDI'

''Bir oturduğum ev kaldı, bunun da borçları var. Olsun, sağlığım gitti o gelsin. Eşeklik mi, büyük eşek oğlu eşeklik. Büyük hata!" şeklinde konuştu.