Seren Serengil, Finlandiya'da yaşayan kardeşiyle buluştu! Benzerliği dikkat çekti

Serengil paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kardeşim geldi. Öztürk’ün iki ayrı evliliğinden; baba bir, anne ayrı. İki ayrı coğrafyada yaşıyoruz. Onun annesi Finli, bu yüzden Finlandiya’da yaşıyor. Biliyorsunuz Finlandiya, bu sene de 8. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Biz ise mutsuz ülkelerin birincisiyiz. Fin televizyonları bizi veriyormuş. ‘Üzülüyorum abla, merak ediyorum seni’ dedi. Babam ölünce Finlandiya’ya yerleştiler. Şu an o kadar mutluyum ki onlar için... En azından onlar mutlu. Çok özlemişim. Babamdan bana yadigar onlar... Sabah babama ziyarete gideceğiz, sonra da dönüyor. İçim buruk.”