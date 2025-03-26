Seren Serengil, Finlandiya'da yaşayan kardeşiyle buluştu! Benzerliği dikkat çekti
Seren Serengil, babası Öztürk Serengil'in başkasından olan oğluyla İstanbul'da bir araya geldi. İki kardeşin yan yana yer aldığı kare, kısa sürede sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Sokak hayvanlarına olan hassasiyeti bilinen ve hayvan hakları için elinden geleni yapan Seren Serengil, sosyal medyayı sık sık kullanıyor.
Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Seren Serengil, yaptığı yeni bir paylaşımla dikkat çekti.
Annesiyle birlikte Finlandiya’da yaşayan Timur Ilkka Serengil, Türkiye’ye gelerek ablası Seren Serengil ile görüştü. Uzun yıllardır birbirlerinden uzakta yaşayan iki kardeşin bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Seren Serengil, gönderisine dikkat çeken bir not da düştü.
Serengil paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Kardeşim geldi. Öztürk’ün iki ayrı evliliğinden; baba bir, anne ayrı. İki ayrı coğrafyada yaşıyoruz. Onun annesi Finli, bu yüzden Finlandiya’da yaşıyor. Biliyorsunuz Finlandiya, bu sene de 8. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Biz ise mutsuz ülkelerin birincisiyiz. Fin televizyonları bizi veriyormuş. ‘Üzülüyorum abla, merak ediyorum seni’ dedi. Babam ölünce Finlandiya’ya yerleştiler. Şu an o kadar mutluyum ki onlar için... En azından onlar mutlu. Çok özlemişim. Babamdan bana yadigar onlar... Sabah babama ziyarete gideceğiz, sonra da dönüyor. İçim buruk.”