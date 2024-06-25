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Seren Serengil villasının kapılarını ilk kez açtı! İşte bahçesi, mutfağı, giyinme ve takı odası
Seren Serengil beş katlı villasının kapılarını 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programına açtı. Serengil, evini kendi zevkiyle tasarladığını dile getirdi. Beş katlı villanın dizaynı dikkat çekti.
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Evrim Akın, bu hafta 90’lı yıllardaki assolistliği ve dobralığıyla adından sıkça söz ettiren Seren Serengil’in evinin kapısını çaldı.
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Serengil, 5 yıllık hayat arkadaşı Mustafa Tohma ile yaşadığı 5 katlı orman manzaralı villasını ilk kez kameralara açtı.
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Modern ve klasik çizgiler taşıyan villasını gezdiren Seren Serengil, evini kendi zevkiyle tasarladığını dile getirdi. 18 yıldır oturduğu beş katlı villanın dizaynı dikkat çekti.
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Ege kasabalarını bohem tarzını yansıtan bahçede ahşap mobilyalar seçilmiş.