Serenay Sarıkaya giymişti! Defne Samyeli de “çorap üstü body” akımına uydu
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya daha önce ünlü bir markanın davetlisi olarak gittiği Seul’da çorap üstü body kombini ile çok konuşulmuştu. Şimdi de şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli bu akıma uydu.
1 / 7
Dünyaca ünlü bir markanın davetlisi olarak Seul’e giden güzel oyuncu Serenay Sarıkaya çorap üstü body kombini ile gündeme gelmişti. Bazı takipçiler kombini beğenirken bazıları da yakıştırmamıştı.
2 / 7
Şimdi de “çorap üstü body” akımına şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli uydu.
3 / 7
Samyeli bu kombinle önce bir davete ardından da Nükhet durunun 70. yaş partisine katıldı. 51 yaşındaki şarkıcının tarzı gündeme oturdu.
4 / 7
Samyeli, Nükhet Durunun yaş günü partisinden sahne de aldı. İkilinin düeti partiye katılanları eğlendirdi.