Serenay Sarıkaya giymişti! Defne Samyeli de “çorap üstü body” akımına uydu

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya daha önce ünlü bir markanın davetlisi olarak gittiği Seul’da çorap üstü body kombini ile çok konuşulmuştu. Şimdi de şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli bu akıma uydu.

1 / 7
Serenay Sarıkaya giymişti! Defne Samyeli de “çorap üstü body” akımına uydu - Resim : 1

Dünyaca ünlü bir markanın davetlisi olarak Seul’e giden güzel oyuncu Serenay Sarıkaya çorap üstü body kombini ile gündeme gelmişti. Bazı takipçiler kombini beğenirken bazıları da yakıştırmamıştı. 

2 / 7
Serenay Sarıkaya giymişti! Defne Samyeli de “çorap üstü body” akımına uydu - Resim : 2

Şimdi de  “çorap üstü body” akımına şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli uydu.

3 / 7
Serenay Sarıkaya giymişti! Defne Samyeli de “çorap üstü body” akımına uydu - Resim : 3

Samyeli bu kombinle önce bir davete ardından da Nükhet durunun 70. yaş partisine katıldı. 51 yaşındaki şarkıcının tarzı gündeme oturdu. 

4 / 7
Serenay Sarıkaya giymişti! Defne Samyeli de “çorap üstü body” akımına uydu - Resim : 4

Samyeli, Nükhet Durunun yaş günü partisinden sahne de aldı. İkilinin düeti partiye katılanları eğlendirdi. 