Serenay Sarıkaya, Şahmaran dizisinden kamera arkası görüntüler paylaştı

Yönetmenliğini Umur Turagay'ın yaptığı, senaryosunu Pınar Bulut'un yazdığı, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Şahmaran'ın ikinci sezonu o kadar çok sevildi ki hayranları birinci sezonu da izlenmede ilk sıralara çıkardı.