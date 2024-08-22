Serenay Sarıkaya, Şahmaran dizisinden kamera arkası görüntüler paylaştı
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Şahmaran dizisinin kamera arkası görüntülerini paylaştı. Sarıkaya karelere "İşte benim ŞAHMARAN dump" notunu düştü.
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Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mustafa Uğurlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı yılanların anası olarak bilinen mitolojik bir efsaneyi Şahmaran dizisi, ikinci sezonuyla izleyicisiyle buluştu.
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Yönetmenliğini Umur Turagay'ın yaptığı, senaryosunu Pınar Bulut'un yazdığı, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Şahmaran'ın ikinci sezonu o kadar çok sevildi ki hayranları birinci sezonu da izlenmede ilk sıralara çıkardı.
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Şahmaran'ın başrolünde oynayan Serenay Sarıkaya da diziye büyük emekle hazırlandı.
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Hala herkesin gündeminde olan dizinin ikinci sezonunun yayınlanmasının ardından Sarıkaya, sosyal medya hesabından kamera arkasından kareler paylaştı.